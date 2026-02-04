Haberler Yaşam Haberleri Kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Efe yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen henüz 15 yaşındaki Musab Efe Sönmez, tedavi sürecinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesinde ikamet eden ve Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencisi olan Musab Efe Sönmez'in, hastanede devam eden kanser tedavisi sırasında enfeksiyon kaptığı, bu nedenle sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç öğrenci kurtarılamadı.

Ailesi ve akrabalarının yasa boğan vefatın ardından Musab Efe Sönmez'in cenazesi, 4 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Atalar Mahallesi İstasyon Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

