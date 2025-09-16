Kanser tedavisinde çığır açacak buluşlar

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamında, onkoloji alanında çığır açacak bir yarışma da düzenleniyor. Bu yılki tedavi hedefi "Akciğer Kanseri" olarak belirlenen yarışmada adaylardan, Genetik ve Epigenetik Yaklaşımlar: CRISPR ve benzeri gen düzenleme teknolojileri ile epigenetik düzenleme yaklaşımları, Hücresel ve Moleküler Tedaviler: İmmünoterapi, akıllı ilaçlar, tümör hedefli antikorlar, CAR-T hücre tedavileri ve transgenik Doğal Öldürücü (NK) hücreler gibi ileri moleküler tedaviler, Yapay Zeka Destekli İlaç Geliştirme Çözümleri: Yapay zeka uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş ve kansere spesifik hedeflerin tespiti, biyobelirteç tabanlı ilaç geliştirme süreçleri ve Terapötik Kanser Aşı Teknolojileri: RNA ve DNA bazlı tedavi yöntemleri ile yeni nesil kanser aşı teknolojileri alanlarında çalışmalar istendi.Onkolojide 3T Yarışması, geleceğin tedavi teknolojilerini bugünden şekillendirmek için bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirdi. Özellikle akciğer kanseri gibi hayati önem taşıyan bir alanda, yaratıcı çözümler ve yenilikçi fikirlerle fark yaratmayı amaçlayan yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katıldı. TEKNOFEST İstanbul'da yapılacak finalden sonra dereceye girenler toplamda 600 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Onkolojide 3T Yarışması, bireyselleştirilmiş ve hassas) tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederek, kanser tedavisinde yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Yarışma, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin onkolojik problemlere uygulanmasıyla fark yaratan projeleri destekliyor.Bilişim teknolojileri alanında sıklıkla kullanılan yapay zeka çözümleri, son zamanlarda sağlık alanında da kullanılmaya başlandı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması' da sağlık alanında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretmeyi, bilgi ve yetişmiş insan gücünü artırmayı hedefliyor. TEKNOFEST 2025 kapsamında ilk defa iki ayrı eğitim seviyesi farklı görevler ile projeler gerçekleştirdi. Lise seviyesinde olanlardan birinci takım 120 bin, ikinci 100 bin, üçüncü 80 bin TL ödül alacak. Üniversite ve üzeri seviyesi ödülleri ise sırasıyla 160 bin, 130 bin, 110 bin TL olacak.Kanserle mücadelede dünyada her yıl 20 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor ve yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybediyor. En fazla ölüme yol açan tür ise akciğer kanseri. Türkiye'de her yıl yaklaşık 40 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Erken tanı oranlarının düşük olması, bu hastalığın ölümcüllüğünü artıran en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Bilim insanları, önümüzdeki 10 yıl içinde genetik mühendisliği, yapay zekâ ve yeni nesil hücresel tedavilerin kanser tedavisinde başarı oranını yüzde 30'a kadar yükseltebileceğini öngörüyor. CRISPR gibi gen düzenleme yöntemleriyle hatalı genlerin düzeltilmesi, bağışıklık sistemini yeniden programlayan CAR-T hücre tedavileri, RNA ve DNA tabanlı kanser aşıları ve kişiye özel ilaç geliştirmeyi mümkün kılan yapay zekâ çözümleri, tıpta devrim yaratacak adımlar olarak görülüyor. Uzmanlar bu teknolojilerin, kemoterapi ve radyoterapi sonrası onkoloji tarihinde en büyük sıçramayı getireceği görüşünde birleşiyor. Türkiye'de düzenlenen yarışmalar, genç bilim insanlarını bu alanda teşvik ederek hem ulusal hem de küresel ölçekte sağlıkta inovasyonun önünü açmayı amaçlıyor.