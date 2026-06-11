Kanser tedavisinde yapay zekâ devrimi

Kanser biyolojisinin anlaşılması, hastaya özgü akıllı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi yolunda tıp dünyasını heyecanlandıran küresel işbirliğine imza atıldı. Ankara Üniversitesi ve Amerika Case Western Reserve Üniversitesi araştırmacıları, kanserli hücrelerin şifresini çözecek bir yapay zeka algoritması geliştirdi. "scProfiterole" adı verilen algoritma, kanserli hücreleri yüzde 30 daha yüksek performansla tespit ederek kişiye özel tedavi süreçlerinin daha etkin uygulanmasını sağlayacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Pınar Kubilay Tolunay, "Bir hücrenin sağlıklı şekilde işlevine devam mı edeceği yoksa kansere mi dönüşeceği sorusunun cevabı, hücrenin içindeki proteinlerin miktarında ve davranışlarında saklı. Geliştirilen bu yeni algoritma, protein verilerini inceleyerek hücreleri doğru şekilde karakterize etmeye odaklanıyor. Bu sayede tümörlerin değişim süreçleri anlık olarak izlenebilecek ve hastanın hangi tedaviye, nasıl yanıt vereceği önceden kestirilebilecek" dedi. Tolunay, kanser dokusundaki hücrelerin tek tip olmadığını, farklı davranışlar sergileyen heterojen bir yapı gösterdiğini belirtti. Hücrenin o anda ne yaptığını ortaya koyan son ürünün protein olduğunu, bu nedenle protein düzeylerinin ölçülmesinin kanserli dokunun yapısını anlamada önemli rol oynadığını ifade eden Tolunay, ancak bu proteinlerin sınıflandırılması sırasında çeşitli hataların ortaya çıkabildiğini, yapay zekâ destekli analizlerin ise daha güvenilir ve daha hızlı sonuçlar elde edilmesine katkı sağladığını ifade etti.

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