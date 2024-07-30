Kanserden ölen Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Sağlık, Genel Denetleme ve Disiplin Şube müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özay Başkent, uzun süre kolon kanseri tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyince özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özay Başkent, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.