Kansere karşı anne sütü mucizesi

Türk Neonatoloji (yenidoğan) Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Merih Çetinkaya, anne sütünün içeriğindeki bileşenler sayesinde uygun koşullarda muhafaza edilip çocuğa verildiğinde pek çok hastalığın önüne geçilebileceğini söyledi. Her bebek için en önemli standart beslenmenin anne sütü olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, "Anne sütü içeriğindeki beslenme ögelerinin yanı sıra pek çok kök hücreyi, büyüme faktörlerini, vücudun savunma sistemi hücrelerini barındırıyor. Japonların yaptığı ilginç bilimsel bir çalışma var. Yakından takip ediyorum. Göbek kordonu yerine anne sütü saklanırsa ve bu çocuğa ilerleyen dönemde verilirse kanser, diyabet gibi hastalıkların önlenebileceği yönünde veriler var. Anne sütü belli bir süre dolapta saklanıyor ama bu söylediğim saklama gelecekte olacak. Anne sütünün içeriğindeki hiçbir şey taklit edilebilir değil. Bebeğin doğru büyüyebilmesi, bağışıklık sisteminin uygun gelişebilmesi için ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi gerekir. Her annenin sütü bebeği için çok özel. Anneler bebeğin doymadığı düşünerek 2. aydan itibaren ek gıdaya başlayabiliyor. Bu durum alerjik döküntüye, beslenememeye, büyüme geriliğine neden oluyor. Oysaki su dahi verilmesine gerek yok" dedi.