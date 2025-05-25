Kanseri yendi binlerce balon uçtu

İstanbul Sancaktepe'de yaşanan yürek ısıtan olay, sosyal medyanın gücünü ve insan dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kanserle mücadelesini kazanan küçük Ali Asaf'ın, babasına "Gökyüzüne balon uçurmak istiyorum" demesi üzerine başlayan süreç, binlerce kişinin kalbine dokundu. Ali Asaf'ın babası Samet Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı içten paylaşımda, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" ifadelerini kullanarak takipçilerine seslendi. Bu samimi çağrı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce kişi, ellerinde balonlarla Sancaktepe'de bir araya geldi. Araç konvoyları oluşturuldu, renkli görüntüler oluştu.