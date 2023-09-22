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Giriş Tarihi: 23.9.2023

Kanseri yendi koca canavarına yenildi

İstanbul’da yıllarca mücadele ettiği kanseri kısa süre önce yenen Fatma Ö., 36 yıllık eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil eş, aynı silahla intihar ederken, çiftin kızları ise “Annem kanseri yendi ama bu canavarı yenemedi” dedi

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Kanseri yendi koca canavarına yenildi
İstanbul Esenyurt'ta mücadele ettiği kanseri kısa süre önce yenen Fatma Ö., 36 yıllık eşi tarafından önceki gün akşam saatlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil eş, aynı silahla intihar etti. Sesler üzerine eve giren ev sahibi korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu sırada evin önünde bekleyen çiftin kızı E.Ö'nün, "Kanseri yendi. Bu canavarı yenemedi" ağıtı ise yürekleri dağladı.



Öte yandan Müslüm Ö.'nün sürekli alkol aldığı ve yakın çevresine "Yakında onu da kendimi de öldüreceğim" dediği iddia edildi. Biri erkek 3 çocuğu olan çiftin 3 ay kadar önce Ümraniye'den Esenyurt'a taşındığı öğrenildi. Kıraç Kuruçeşme Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatma Ö.'nün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Müslüm Ö.'nün cenazesinin ise çocuklarının reddetmesi üzerine Amasya'ya gönderildiği bildirildi.

"KADINLAR MELEKTİR"
Fatma Ö.'den geriye kızı E.Ö'nün "Bütün annelerin, anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun. Kadınlar melektir" notuyla yaptığı Anneler Günü sürprizi kaldı.

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Kanseri yendi koca canavarına yenildi
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