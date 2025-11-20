Kanseri yenen emekli öğretmen trafikteki kavgada hayatını kaybetmişti: O zanlının ifadesi ortaya çıktı!

AVUKATTAN AÇIKLAMA: OLAYDA 1 DEĞİL, 2 CENAZE BULUNMAKTADIR

Öte yandan İlhan İhtiyaroğlu'nun avukatı Hicran Akkaya Şenol, yazılı açıklama yaptı. "Üzücü trafik kazasında vefat eden Abdullah Coşkun ve müvekkilimin eşinin vefat eden bebeğine Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı diliyoruz" diyen avukat Akkaya Şenol, açıklamasında şunları ifade etti: "Olayda aslında çok üzücü şekilde bir değil, iki cenaze bulunmaktadır. Olay günü müvekkilim ve eşi, bebeklerini kaybetmekte oldukları bir süreç yaşamaları nedeni ile trafiktedirler. Trafik tutanaklarına göre Abdullah Coşkun, bir TIR'ı sollayabilmek amacıyla girmemesi gereken, müvekkil aracının bulunduğu dönüş şeridine aniden girerek hem kendi aracını hem de müvekkilin aracını TIR'ın altına sokabilecek nitelikte, son derece tehlikeli, vahim sonuçları olabilecek tamamen kusuru ile bir kazaya sebebiyet vermiştir. Müvekkil, refleksleri ve ani manevrayla hem kendi aracını hem de karşı tarafı, TIR'ın altına girmekten saniyeler içinde kurtarmıştır. Bu refleks sayesinde her iki araçtaki kişiler, ölümcül bir kazadan korunmuştur. Bu kritik kurtarışın müvekkilin dikkati ve çabasıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Her iki tarafın TIR'ın altına girebileceği kaza esnasında araçlardakiler derin korku yaşamıştır. Bu derin korku ile yaşanan veryansın esnasında; Abdullah Coşkun 'arkadan çarpan kusurludur' ön yargıyla müvekkile yumruk atmış, müvekkilin dudağı patlamıştır. Darp, adli raporlarla sabittir. Söz konusu darp, aracın dışında Coşkun'un eşinin görme alanı dışında gerçekleşmiştir. Müvekkil darp almasının akabinde ikinci bir darbe almamak için karşı tarafı el ve kolları ile uzaklaştırmıştır. Tarafların eşleri teskin etmekte iken, bir karışıklık yaşanıyor. Ancak darp yokken, Sayın Abdullah Coşkun aniden yere düşmüştür. Kolluğun olay anında dinlediği görgü şahidinin ifadesi açıktır, olayda itişme dışında bir şiddet yoktur."