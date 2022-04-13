Kanserli hastalara peruk için saçlarını uzatırken lösemiye yakalandı





'Eğer başarılı bir tedavi olursa, bu engeli aşıp tekrar yaşama tutunabilirsem ertelediğim her şeyi yapacağım' diye düşündüm. O odada olmak çok sıkıcıydı ama her gün 'bugün daha iyi olacağım' dedim. Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum. Saçlarım hep kısaydı. Uzatıp kanser hastalarına peruk yapılması için bağışlamaya karar verince, sadece 3 ay uzatabilmiştim. Çünkü lösemi tanısı kondu ve saçlarımı kaybettim.