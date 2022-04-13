Kanserli hastalara peruk için saçlarını uzatırken lösemiye yakalandı

Antalya'da ilaç mümessili olarak çalışan Sibel Sönmez (40), saçlarını kanser hastalarına peruk yapılmak üzere bağışlamak için uzatmaya başladı. Ancak bir süre sonra kendisini sürekli yorgun hissedince, yaptırdığı tahlil ve tetkikler sonucu akut lösemi olduğunu öğrendi.
İlk şoku atlattıktan sonra hayata sımsıkı tutunarak tedavisine başlayan Sönmez, 6 aylık ağır kemoterapi sürecinin ardından, Kız kardeşi Sinem Var'dan (31) yüzde yüz uyumlu kök hücre nakliyle yaşama tutundu.
3 AY UZATABİLDİM
Uykusundan yorgun olarak kalkmaya başladığında aklına lösemi olabileceğinin gelmediğini belirten Sönmez, "Her gün iş için gittiğim hastanelerde çizginin tedavi kısmındayken bir anda hasta kısmına geçmiştim. Nakil sonrası steril odada geçen 2 aylık dönemde, dört duvar arasında kalınca hayatımı yeniden gözden geçirdim.
'Eğer başarılı bir tedavi olursa, bu engeli aşıp tekrar yaşama tutunabilirsem ertelediğim her şeyi yapacağım' diye düşündüm. O odada olmak çok sıkıcıydı ama her gün 'bugün daha iyi olacağım' dedim. Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum. Saçlarım hep kısaydı. Uzatıp kanser hastalarına peruk yapılması için bağışlamaya karar verince, sadece 3 ay uzatabilmiştim. Çünkü lösemi tanısı kondu ve saçlarımı kaybettim.
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
Süleyman Demirel Üniversitesinden mezun olmuştum. Halen on-line olarak İngiltere'deki St. Clements Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitim alıyorum. Yüksek lisansımı ertelemiştim ama iyileştikten sonra İstinye Üniversitesi'nde de sağlık psikolojisi yüksek lisansına başladım. Şu anda psiko- onkoloji dersleri alıyorum.
Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji ve hematoloji kliniklerindeki hastaların psikolojik destek almalarında yardımcı olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor" dedi.