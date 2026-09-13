Kaos GL soruşturmasında 21 gözaltı! 5 şüpheli aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL) hakkında soruşturma başlattı. Derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık şekilde müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

26 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespit ve araştırmalarda, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kullanan, yöneten ve bu hesaplarla bağlantılı dijital platformları idare eden kişiler belirlendi. Bu kapsamda dernek yöneticileri ile internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen 18 şüpheli hakkında; Ankara'da 8, İstanbul'da 5, İzmir'de 2, Mersin'de 1, Afyonkarahisar'da 1 ve yurt dışında 1 olmak üzere işlem başlatıldı. Ayrıca çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden toplumun genel ahlakını ve kamu düzenini bozucu nitelikte paylaşımlarda bulunarak müstehcenlik ve fuhuş suçlarını işlediği tespit edilen 8 şüpheli hakkında da Ankara'da 6, İstanbul'da 1 ve Eskişehir'de 1 olmak üzere adli kararlar alındı.

KAOS GL'NİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılığın talimatları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesine yönelik kararlar uygulanırken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. Yürütülen operasyon sonucunda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında KAOS GL'nin internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesine karar verildi.