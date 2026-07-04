Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali coşkuyla başladı

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Göreme Meydanı'ndan başlayan atlı kortej yürüyüşü festival alanındaki geçit töreniyle devam etti. Etkinlikler kapsamında gösteri biniciliği, at eğitim performansları ve sahne programları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan Atlı Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteri de festivalin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın tarihi ve doğal atmosferinde düzenlenen organizasyonun, Türk atçılık geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Festivalin aynı zamanda bölgenin kültürel değerlerini ön plana çıkararak turizme katkı sağlayacağını ifade eden Vali Kök, etkinliğin Kapadokya'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına da destek olacağını dile getirdi.

Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, hafta sonu boyunca geleneksel Türk atlı sporları, at güzellik yarışmaları, gösteriler, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.