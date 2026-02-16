Kapadokya ‘at yılı’ için aydınlandı

Çin
Takvimi'ne göre 2026 "At Yılı", "güzel atlar diyarı" olarak anılan Kapadokya
'da karşılandı. Göreme Festival Alanı'nda düzenlenen kutlamalar, peribacalarının gölgesinde iki medeniyeti bir araya getirdi. Peribacaları üzerine yansıtılan mapping ve gökyüzünde oluşturulan ışık izleyicilerden büyük alkış aldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya'nın Çinli turistler için en cazip destinasyonların başında geldiğini vurguladı.
"At Yılı" kapsamında bölgede at gösterileri, tematik festivaller, kültür-sanat organizasyonları ve Çin pazarına özel tur programları düzenlenecek. "Çin At Yılı Köyü" ile de yeni bir atmosfer sunulacak. Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Bahar Bayramı'nın barış, uyum sve dayanışma değerlerini yaşatan köklü bir gelenek olduğunu söyledi.