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Giriş Tarihi: 4.09.2026

Kapadokya en iyi kış destinasyonu seçildi

MEHTAP AYDOĞAN
Kapadokya en iyi kış destinasyonu seçildi
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Dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Lonely Planet, Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek en iyi destinasyonlarını sıraladı. Avrupa'nın 13 önemli destinasyonunun değerlendirildiği "The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter" başlıklı seçkide Kapadokya; İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerini geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'nın kış aylarında karla birlikte çok daha etkileyici bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekti. Kar örtüsünün peribacaları, kayalara oyulmuş tarihi evler ve kiliseler başta olmak üzere bölgenin doğal ve kültürel dokusuna farklı bir atmosfer kazandırdığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AVRUPA #KAPADOKYA

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Kapadokya en iyi kış destinasyonu seçildi
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