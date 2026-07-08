Kapadokya gece ışıl ışıl oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi özel aydınlatma sistemleriyle gece ziyaretine uygun hale getirildi. Bakanlığın 'Gece Müzeciliği' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarihi dokuya zarar vermeyen ve ışık kirliliğini en aza indirecek teknoloji tercih edildi. Projede ayrıca yansıtma gösterileriyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası ziyaretçilere farklı bir anlatımla sunuluyor.