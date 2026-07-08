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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Kapadokya gece ışıl ışıl oldu

Kapadokya gece ışıl ışıl oldu
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi özel aydınlatma sistemleriyle gece ziyaretine uygun hale getirildi. Bakanlığın 'Gece Müzeciliği' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarihi dokuya zarar vermeyen ve ışık kirliliğini en aza indirecek teknoloji tercih edildi. Projede ayrıca yansıtma gösterileriyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası ziyaretçilere farklı bir anlatımla sunuluyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kapadokya gece ışıl ışıl oldu
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