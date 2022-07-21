Haberler Yaşam Haberleri Kapadokya Nerede? Kapadokya Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:43 Son Güncelleme: 21.7.2022 17:43

Kapadokya Nerede? Kapadokya Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye, bilindiği gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi geçmişi oldukça kuvvetli olan ülkelerden birisidir. Aynı zamanda birçok iklim bünyesinde barındırması ve genç bir oluşum olması nedeniyle eşi benzeri olmayan bazı jeolojik oluşumlar da Türkiye’de çok sık bulunmaktadır. En önemli jeolojik oluşumlardan biri de Kapadokya’dır. Pek çok turistin ziyaret ettiği Kapadokya nerede ve hangi ilde bulunmaktadır? Bu tarz soruların yanıtı yazımızda…

Kapadokya Nerede? Kapadokya Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Kapadokya ismi, milattan önce burada yaşayan devletler tarafından kullanılmaktaydı. Buradan bakıldığında bile Kapadokya tarihinin çok eskilere dayandığı anlaşılmaktadır. Kapadokya'da ilk insan yerleşimi Paleolitik dönemde görülmektedir. Hititlerin yaşadığı topraklarda yer alan Kapadokya, sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Peki, Kapadokya nereye bağlı ve nasıl gidilir? Gibi merak edilen birçok sorunun cevabını sizler için hazırladık…

Kapadokya Nerede?

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir. Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan Nevşehir şehri içinde bulunmaktadır. Kapadokya'nın bir diğer özelliği de UNESCO dünya mirası içerisinde yer almasıdır.

Kapadokya adı en eski M.Ö. 6. yüzyılda Pers kaynaklarında görülür. Katpatuka olarak geçen bu ismin kaynağı belirsizdir. Bazı uzmanlar Luvi dilinde "Alçak Ülke" anlamına geldiğini öne sürmüşlerdir. Ama daha sonraki araştırmalar "aşağı, aşağıda" anlamına gelen "katta" zarfının Hititçe olduğunu, Luvi karşılığının ise "zanta" olduğunu göstermektedir.

60 milyon yıl önce 3. Jeolojik devirde Toroslar yükseldi. Kuzeydeki Anadolu Platosu'nun sıkışmasıyla yanardağlar faaliyete geçti. Erciyes, Hasandağı ve ikisinin arasında kalan Göllüdağ, bölgeye lavlar püskürttü. Platoda biriken küller yumuşak bir tüf tabakası oluşturdu. Tüf tabakasının üzeri yer yer sert bazalttan oluşan ince bir lav tabakasıyla örtüldü. Bazalt çatlayıp parçalara ayrıldı. Yağmurlar çatlaklardan sızıp yumuşak tüfü aşındırmaya başladı. Isınan ve soğuyan hava ile rüzgârlar da oluşuma katıldı. Böylece sert bazalt kayasından şapkaları bulunan koniler oluştu. Bu değişik ve ilginç biçimli kayalara halk ''Peri bacası'' demiştir.

Kapadokya bölgesinde gezilmesi ve görülmesi gereken bazı yerler bulunmaktadır. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ-Zelve Anapınar Köyü bunlara örnek verilebilir.

Kapadokya Nereye Bağlı?

Türkiye'nin vazgeçilmez turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya, günümüzde Nevşehir ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir yerleşimdir.

Kapadokya'ya Nasıl Gidilir?

Kapadokya'ya ulaşım Türkiye'de bulunanlar için oldukça basittir. Çünkü Nevşehir'e otobüsle ve uçakla ulaşım mevcuttur. Havayoluyla ulaşım Kayseri üzerinden gerçekleşmektedir. Kayseri havalimanından buraya ulaşım oldukça kolaydır. Fakat yurt dışından gelen turistler ise genellikle İstanbul üzerinden uçakla veya otobüsle aktarma yapmak zorundalardır.

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Kapadokya Nerede? Kapadokya Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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