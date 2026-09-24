Kapadokya’da 7 peri bacası için koruma seferberliği

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, milyonlarca yıllık doğal oluşumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle zaman içerisinde deformasyon riski oluşan peri bacaları incelenerek gerekli görülen alanlarda koruyucu uygulamalar gerçekleştiriliyor.

5 PERİ BACASINDA ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgenin turizm açısından büyük bir değere sahip olmasının yanında doğal yapısı nedeniyle hassas bir niteliğe sahip olduğunu belirtti. Peri bacalarının oluşum özellikleri nedeniyle deformasyona karşı korunması gerektiğini ifade eden Aslanbay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda doğal yapıların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Daha önce 2 peri bacasında koruma müdahalesi yapıldığını aktaran Aslanbay, son dönemde ise 5 peri bacasında uygulama gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını kaydeden Aslanbay, Göreme'de bulunan iskelelerin de kaldırılacağını ve risk taşıdığı değerlendirilen diğer peri bacalarında gerekli koruma tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti.

"KAPADOKYA'NIN POTANSİYELİ ÇOK DAHA YÜKSEK"

Kapadokya'nın her yıl yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Aslanbay, bölgenin turizm gelirinin yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Kapadokya'nın sahip olduğu turizm potansiyelinin mevcut rakamların üzerine çıkarılabileceğini ifade eden Aslanbay, vadilerin düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaştırılması gibi çalışmalarla bölgenin turizm çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Aslanbay ayrıca, bölgedeki tarihi kiliselerin restore edilmesiyle inanç turizmi rotalarının da oluşturulmasının planlandığını kaydetti. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla hem bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunması hem de turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.