Kapadokya’da festival bereketi

Kültür Yolu Festivalleri, düzenlendiği illerin tanıtımına katkı yapmasının yanı sıra turizm de coşturuyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan balonların katıldığı Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de binlerce turisti bölgeye çekti.

TURİZMİ HAREKETLENDİRDİ

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Festival, turizm sezonunda ciddi bir hareketlilik sağladı. Bölgede çok ciddi yoğunluk oluşturuyor. Konsere gelip gece dönmek istemeyen ve konaklamak isteyen birçok misafirimiz oldu. Her türlü işletmeye de büyük destek sağlıyor. Yeme içme sektörüne pozitif destek sağladı. Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kapadokya balon konusunda dünya markası, 'balonun başkenti' diye biliniyor. Dünya genelinde birçok firma da Kapadokya'daki balon festivaline katılmak istiyor" dedi.

ESNAF MEMNUN

Konaklama tesisi işleten Mustafa Öztürk de festivalin ilk gününden itibaren tesislerindeki misafir sayısında artış yaşandığını belirterek "Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'ya güzel katkı sağladı. Avanos, Ürgüp, Göreme gibi yerlerde etkinlikler oluyor. Otelimizde yüzde 70 doluluk oldu. Festivale gelenler Kapadokya'yı da gezmek istedikleri için bölgemizi tercih ediyor" diye konuştu. Acente işletmecisi Mehmet Uçman ise Türkiye'nin farklı yerlerinden kente gelenlerin festival etkinliklerinin dışındaki vakitlerde tur aktivitelerine katıldığını, bu durumun da bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını söyledi.