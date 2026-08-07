Kapadokya’da motor sporları heyecanı başladı

Kapadokya, bu kez sıcak hava balonları ve peri bacalarıyla değil, motor sesleriyle gündemde. Türkiye'nin en yeni motor sporları tesisi olan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, ilk resmi yarış organizasyonuna ev sahipliği yaparak kapılarını motor sporları tutkunlarına açtı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2026 yarış takviminde yer alan Motul Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Organizasyonun açılış seremonisinin ardından direksiyon başına geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, pistte ilk turu atarak yarışların startını verdi. Başkan Arı, sporculara başarı dileklerini iletirken, motor sporlarına ilgi duyan vatandaşları da organizasyonu takip etmeye davet etti.

55 PİLOT PODYUM MÜCADELESİ VERİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 55 karting pilotunun katıldığı şampiyonada sporcular, Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde dereceye girebilmek için iki gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

GECE YARIŞLARINA UYGUN İLK PİST

33 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, 814 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki pistiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek teknik altyapıya sahip bulunuyor. Kompleks, aynı zamanda Türkiye Karting Şampiyonası'nda gece yarışlarının düzenlenebileceği ilk pist olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Sert virajları ve pistin tamamının tek noktadan izlenebildiği panoramik seyir alanı ise tesisi benzerlerinden ayırıyor.

SIRADA KAPADOKYA RALLİSİ VAR

Motor sporlarının yeni merkezi olmaya aday gösterilen tesis, ilerleyen dönemde 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenecek Kapadokya Rallisi'nin seyirci etabına da ev sahipliği yapacak. Kapadokya'nın turizm potansiyelini motor sporlarıyla buluşturmayı amaçlayan organizasyonun, bölge ekonomisine ve spor turizmine önemli katkı sağlaması beklenirken, kompleksin önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası birçok prestijli organizasyona ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör