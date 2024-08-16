Kapadokya’da şartlara uymayan giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesildi

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkiinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da bir giyim firması reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, sadece fotoğraf çekimlerine izin verilen giyim firmasına şartlara uymadığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, pamuk yapıştırılan yerlerde temizlik çalışması devam ediliyor.