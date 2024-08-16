Haberler Yaşam Haberleri Kapadokya’da şartlara uymayan giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 16.8.2024 13:27 Son Güncelleme: 16.8.2024 13:46

Kapadokya’da şartlara uymayan giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesildi

Nevşehir Avanos'ta bir giyim firmasının reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırması büyük tepkilere neden olmuştu. Bakanlık şartlara uymayan firma hakkında suç duyurusunda bulunurken 1.9 milyon lira ceza kesti.

FULDA SARIYER
Kapadokya’da şartlara uymayan giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesildi

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkiinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da bir giyim firması reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesti. Bakanlık, sadece fotoğraf çekimlerine izin verilen giyim firmasına şartlara uymadığı gerekçesiyle de suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, pamuk yapıştırılan yerlerde temizlik çalışması devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapadokya’da şartlara uymayan giyim firmasına 1.9 milyon lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA