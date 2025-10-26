Kapadokya’da sonbahar büyüsü

Dünyaca ünlü Kapadokya, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk şölenine dönüştü. Kendine özgü yeryüzü şekilleriyle her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Kapadokya'da, peribacaları bu günlerde sarı, turuncu ve kızıl tonların oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerini büyülüyor. Sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, altın sarısı yapraklarla çevrili vadilerin üzerinde süzülerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Göreme, Ürgüp ve Uçhisar çevresinde peribacaları arasında yürüyen turistler, sonbaharın huzur dolu atmosferinde doğanın benzersiz renk cümbüşünü izleme fırsatı buluyor. Zelve, Paşabağları ve Aşk Vadisi'nde güneş ışınlarının taş dokularına vurduğu anlarda ortaya çıkan renk oyunları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgeye hâkim olan hafif sis ve loş ışık, Kapadokya'nın mistik dokusuna romantik bir hava katıyor. Sonbaharın en zarif tonlarıyla süslenen Kapadokya, bu günlerde hem yerli hem yabancı turistler için doğanın büyüsünü yakalamak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor.