Kapadokya’da tarihi buluşma: Türkiye ve Yunanistan kültürel miras için ortak yol haritası çizdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, forumun iki ülke arasındaki kültürel diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve kültür varlıklarının korunması konusunda yıllardır ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ersoy, 2013 yılında imzalanan iş birliği protokolünün halen etkin şekilde uygulandığını ifade ederek, Yunanistan tarafından Türkiye'ye iade edilen 1055 antik sikkenin bu ortak mücadelenin en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kültürel mirasın yalnızca ulusal değil, evrensel bir değer taşıdığına dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin UNESCO nezdinde Parthenon Heykelleri konusunda Yunanistan'ın taleplerini desteklediğini de hatırlattı. Tarihi eserlerin ait oldukları kültürel bağlam içerisinde korunmasının önemine vurgu yapan Ersoy, kültür diplomasisinin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise Türkiye'ye teslim edilen 1055 gümüş sikkenin iki ülke arasındaki güven ve iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Kültürel varlıkların korunmasına yönelik ortak çalışmaların uluslararası hukukun yanı sıra ortak tarih ve kültüre duyulan saygının da bir yansıması olduğunu ifade eden Mendoni, Türkiye ile geliştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Parthenon Mermerleri konusuna da değinen Mendoni, Türkiye'nin UNESCO bünyesinde verdiği desteğin önemli bir katkı sağladığını belirterek, eserlerin Atina'da yeniden bir araya getirilmesine yönelik uluslararası desteğin giderek güçlendiğini ifade etti.

Forumun öne çıkan başlıklarından biri de kültür alanındaki dijital dönüşüm oldu. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Mendoni, Yunanistan'ın bu alanda ulusal stratejiler geliştirdiğini söyledi. Yapay zekâ destekli sistemler ve büyük dil modelleriyle kültürel varlıkların kayıt altına alınmasına yönelik projelerin sürdüğünü aktaran Mendoni, özellikle Osmanlı ve Hristiyanlık dönemlerine ait eserlerin bilimsel yöntemlerle belgelenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Müzeler arasındaki iş birliklerinin de artırılması gerektiğini vurgulayan Mendoni, ortak sergiler ve bilimsel projelerin iki ülke halkları arasındaki kültürel etkileşimi güçlendireceğini dile getirdi. Forumun sonunda imzalanan "Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri" ile Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu'nun düzenli hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bundan sonraki süreçte forumun iki ülkede dönüşümlü olarak düzenlenmesi, kültürel mirasın dijital ortama aktarılması, müzeler arasında ortak çalışmalar yapılması ve yeni sergi projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.