Kapadokya’nın kültürel hazineleri New York’ta sergilendi

Kapadokya bölgesinin kültürel ögeleri "Anadoludakiler Projesi" kapsamında New York'ta sergilendi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında hazırlanan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi New York Türkevi'nde açıldı.

Sergide, Türkiye'nin dört bir yanından özenle seçilmiş kültürel miras ürünleri uluslararası vitrine taşındı. Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kapadokya'ya özgü seramikler ve geleneksel kıyafetler de New York'ta sanatseverlerle buluştu. Böylece Kapadokya'nın köklü kültürü ve el emeği ürünleri dünya sahnesinde tanıtılmış oldu. "Anadoludakiler" sergisinde ayrıca Tokat Baskı, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nün Sarı Pamuğu, Denizli Buldan Kumaşı, Bayburt Ehram Dokuması, Bursa İpeği, Mardin Telkari Sanatı ve daha birçok değerli kültürel miras da yer aldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Kapadokya'nın bu özel projede temsil edilmesinin, bölgenin tarihsel ve kültürel birikiminin uluslararası düzeyde tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kapadokya'nın sergideki görünürlüğü, hem yerel ustaların emeklerini dünya ile buluşturdu hem de ilin turizm potansiyelini güçlendirecek bir adım olarak değerlendirildi.