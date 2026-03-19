Tekirdağ Kapaklı’da fırın silahlı saldırı! İstanbul’da yakalanan şüphelinin kimliği şaşkınlık yarattı!

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir Fırını'na gerçekleştirilen kurşunlama olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Şüpheli İbrahim Düzenli ekmek fiyatlarının kendi belirttiği seviyeden satılmaması üzerine fırın sahibi Halil Bektaş'ı tehdit ettiği öğrenildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, iş yerinin camlarına toplam 7 kurşun isabet ettiği belirlendi.
6 ADET SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis soruşturmasında, şüphelinin Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Düzenli olduğu tespit edildi. Araç ile olay yerine gelen Düzenli'nin 6 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Araç, olaydan sonra Zengin Caddesi üzerinde terk edilmiş şekilde bulundu ve araç içinde 3 boş kovan ele geçirildi.
1 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Polis, yapılan çalışmalarda şüphelinin İstanbul Büyükçekmece'de civarında olduğunu tespit etti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan kontroller sonucunda Düzenli cadde üzerinde görülerek yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli, Çerkezköy Adliyesi'nde mevcutlu olarak çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.