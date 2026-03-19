Tekirdağ Kapaklı’da fırın silahlı saldırı! İstanbul’da yakalanan şüphelinin kimliği şaşkınlık yarattı!

1 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polis, yapılan çalışmalarda şüphelinin İstanbul Büyükçekmece'de civarında olduğunu tespit etti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan kontroller sonucunda Düzenli cadde üzerinde görülerek yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli, Çerkezköy Adliyesi'nde mevcutlu olarak çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.