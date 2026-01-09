Kapalıçarşı operasyonunda 44 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde geçtiğimiz günlerde 4. dalga operasyon yapılmıştı. Soruşturma kapsamında 15 ilde yapılan operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alınmış, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konulmuştu.

44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda, talep doğrultusunda 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.