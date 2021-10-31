Kapalıçarşı’da 150 yılın en kapsamlı restorasyonu!

150 yıllık en kapsamlı çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Başkan Turan, "Şu anda dediğim gibi 100-150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Çarşının tüm taban döşemesi 17 bin metrekare ve canlı bir çarşı burası. İçinde 2 bin 500 dükkan var. Bu canlı bir şekilde, akşam çarşı kapandıktan sonra çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik taban alan yenilendi. Bu çarşıdaki bütün sokaklardaki kalem işleri, ki bunların tamamı kalem işleri olarak yapılıyor, orijinaline uygun şekilde yapılıyor. Rasmaları yapılıyor ve bu şekilde de kalem işleri yapılıyor. Burada sadece 40'ın üzerinde arkadaşımız kalem işi üzerinde çalışıyor. Yine burada beden duvarları güçlendirmeleri yapılıyor. Bu çok önemli, çünkü görünmeyen kılcal çatlaklar var. Bunlar takip ediliyor. Dediğim gibi burası tamamı UNESCO Dünya Miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul'un en büyük değeri. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada bütün elektrik kablolarının aksamları baspar dediğimiz sistemle askıda görülen bütün kablolar kaldırılacak ve sistemin tamamı kanalların içerisine alınmış olacak. Buradaki ışıklar yeniden düzenlenmiş olacak. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yüzyıllar içerisinde de İstanbul ticaretine yön verecek bir merkez olarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Restorasyon için verilen süreyi 6 ay öne çektiklerini aktaran Başkan Turan, "Restorasyon çalışmalarını yürüten firmaya ve Kapalıçarşı esnafına teşekkür ediyorum. Onlar başından beri gerçekten fedakarlık yapıyorlar. Bizler de bitişi 6 ay geriye çektik. İnşallah 6'ıncı ayda buradaki bütün işlerimiz bitmiş olacak. Zaten son 3 ayda sadece kalem işlerimiz kalacak. Çarşı bittikten sonra çarşımız yüz akı bir şekilde tekrar açılmış olacak. Buradaki çalışan esnafımıza ve Türkiye ekonomisine hizmet etmiş olacak. Taban döşemesinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işleri de yüzde 15 aşamasında. 6. ayın sonuna kadar bütün imalatlar, kablo sistemlerinin baspara alınması ve kalem işleri dahil olmak üzere bitmiş olacak. 6. ayın sonunda inşallah yepyeni bir Kapalıçarşı'yı açmış olacağız. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı'ya uyanmış olacağız" dedi.

