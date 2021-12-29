Kapalıçarşı’da hatırlatma dozu kuyruğu

Dünyada iş ve sağlık açısından büyük kayıplar verdiren Covid-19 'la mücadele kapsamında yapılan aşılamada hatırlatma dozu için Kapalı Çarşı esnafı seferber oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, bugün Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Binasında aşı uygulama alanı oluşturuldu. Hastanelerde veya aile hekimliklerinde üçüncü ve dördünü doz aşı yaptırma hakkı olan çalışanların işlerinin aksamaması için aşıların yapılması için olanak sağlandı. Çarşı esnafı da aşı çalışmasına ilgi göstererek, kuyruk oluşturdu.



Hatırlama dozu için yapılan uygulamada hastanelerde veya aile hekimliklerinde aşı yaptırma hakkı olan çarşı esnafı, çalışanları ve çarşıya gelen ziyaretçilerin de bu çalışmadan faydalanabilecekleri kaydedildi.



"İŞYERİMİZE YAKIN OLMASI AVANTAJ SAĞLADI"



Kapalıçarşı esnafı aşı çalışmasının işyerlerine yakın alana getirilmesinden dolayı büyük kolaylık sağlandığını hatırlatma dozunu olarak geleceğe daha güvenle bakacaklarını kaydederek, "Herkes aşısını olsun, başka türlü kurtulacağımız yok" dediler.





Hatırlatma dozunu esnafın ayağına getirdiklerini belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulumuzun iş birliği ile Kapalıçarşı'da aşılama çalışmasını başlattık. Biz bunu çarşımıza anonslarla, telefon mesajlarıyla duyurduk. Kapalıçarşı'daki esnafımız, çalışanlarımız, misafirlerimiz, yerli, yabancı ziyaretçilerim hepsi gelip aşı olabilirler. Bu imkanı veriyoruz ve ofis binamızda bu hizmeti veriyoruz. Şu anda uzun kuyruklar var, yüzlerce kişinin bu işe evet demesini, katılmasını bekliyoruz. Bu hatırlatma dozunu üçüncü, dördüncü sefer aşı olacaklar takip ediyor. İnşallah büyük bir başarıyla, bu 2-3 gün Kapalıçarşımız katılımıyla aşıya destek verecek. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize verdiği bilgiye göre, sahadan çekilen ekipler şu anda Kapalıçarşı'da çalışıyorlar. Bunları kendileri programlıyorlar, şu an için 2 gün yani çarşamba ve perşembe günleri için yollayabildiler. Talep oldukça bu devam edecek." dedi.