Kapı deliğinden hırsızlık keşfi, uyanık ev sahibine takıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan olay, "pes" dedirtti. Bir apartmana giren iki kadın, daire kapılarını tek tek kontrol ederek hırsızlık için keşif yaptı. Şüpheliler, evde kimsenin olup olmadığını anlamak için kapı deliklerinden içeri bakmaya çalıştı. Saat 12.30 sıralarında evinde bulunan bina sakini İbrahim Nayim, kapı önünden gelen sesler üzerine kapı deliğinden dışarıyı izledi. İki kadının önce üst kata çıktığını, kapı açılmayınca tekrar aşağı indiklerini fark eden Nayim, şüphelileri kapı deliğinden gözetlemeye devam etti.

KAPI DELİĞİNE GÖZÜNÜ DAYADI

Şüpheli kadınlardan biri, Nayim'in dairesinin önüne gelerek kapı deliğine gözünü dayadı ve evde kimsenin olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı. O sırada ev sahibi ile kadın hırsız kapı deliğinden bir süre göz göze geldi. Nayim'in kapıyı aniden açmasıyla iki panik yaşadı. Durumdan şüphelenen Nayim, kadınların fotoğrafını çekerek hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, Yonca Y. ve Hülya Y. isimli iki kadını gözaltına aldı.

80 SUÇ KAYDI ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan kadınlar Çayırova Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan kadınlardan birinin çoğu hırsızlık olmak üzere 80 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Haklarında açıktan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından işlem başlatıldı.

"EVDE OLMASAYDIK SOYACAKLARDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan İbrahim Nayim,"Evde bulunduğum sırada daire kapımın önünden çıtırtı sesleri duydum. Kapı deliğinden baktığımda iki kadının üst kata çıktığını gördüm ve üst komşuya misafir geldiklerini düşündüm. Ancak kapı açılmayınca tekrar aşağı indiler. Bu sırada kapı deliğinden evimin içine bakmaya çalıştılar. Ben de kapı deliğinden baktığım için içeriyi göremediler. Bir süre kapı deliğinden göz göze kaldık. Kapıyı açıp neden evimin içine baktıklarını sorduğumda, yardım amaçlı para topladıklarını ve kapımı çaldıklarını ancak duymadığımı söylediler. Davranışları oldukça şüpheliydi. Binamıza keşif yapmaya geldikleri belliydi. Evde olmasaydım, evimi soyacaklardı." dedi.