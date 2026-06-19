Kapı gıcırtısı tartışması; 1 ölü 2 ağır yaralı

Akıllara durgunluk veren cinayet Eldirek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Komşusunun bahçe kapısının çıkardığı sesten rahatsız olan Osman K.G. komşusuna, "Bu kapının gıcırtı sesi beni uykudan uyandırdı" diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K.G, av tüfeğini aldı. Silahlı Osman K.G.'nin evine doğru geldiğini gören baba Ramazan Çalışkan bahçede bulunan eşi Emine ve kızı E.Ç'yi korumak için kendini siper etti. Bu sırada Osman K.G. tetiği bastı. Baba Ramazan, anne Emine Çalışkan ile kızları E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağırı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 3 kız çocuğu babası baba Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Emine Çalışkan ve kızı E.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan Ramazan Çalışkan'ın Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayetin ardından jandarma katil zanlısı Osman K.G.'yi evde sakladığı yerde suç aleti tüfek ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.