Kapı gıcırtısı yüzünden komşusunu katletmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktı: Av tüfeğini alıp…





PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Küçükgüzel verdiği ifadesinde cinayetin fitilini ateşleyen, 'ses' krizinin geçmişini anlattı. 6 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirten katil zanlısı, olaydan bir hafta önce, "Karakola gittim, 'şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı. Ancak karakoldan eve geldiğim sıralarda, aynı gün yine Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.