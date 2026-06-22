Haberler Yaşam Haberleri Kapı girişinde Sezer’e kurşun yağdırmıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Eski eşimle ilişkisi olduğunu duyunca…
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:50

Kapı girişinde Sezer’e kurşun yağdırmıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Eski eşimle ilişkisi olduğunu duyunca…

İstanbul Beyoğlu’nda Emir T. (32), eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sezer H.’ye (32) binanın kapı girişinde silahla ateş etmişti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sezer H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer H.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olaydan sonra kaçan Emir T. ise Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğu için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kapı girişinde Sezer’e kurşun yağdırmıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Eski eşimle ilişkisi olduğunu duyunca…
  • ABONE OL

Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emir T., Sezer H.'nin bulunduğu binanın kapı girişine geldi. Burada Sezer H.'ye silahla ateş eden Emir T., olayın ardından kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Sezer H., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ESKİ EŞİMLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARDI'

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Emir T.'nin 4, ağır yaralanan Sezer H.'nin ise poliste daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emir T.'nin polis verdiği ilk ifadede, eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Emir T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapı girişinde Sezer’e kurşun yağdırmıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Eski eşimle ilişkisi olduğunu duyunca…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA