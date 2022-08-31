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Giriş Tarihi: 31.8.2022 17:22

Kapıcılar Kralı oyuncuları ve konusu: Kapıcılar Kralı nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Kapıcılar Kralı filmi 31 Ağustos salı akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan film için Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncuları aratılıyor. Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul’a gelen Seyit’in hikayesi anlatılıyor. Peki, Kapıcılar Kralı nerede çekildi? Kapıcıları Kralı oyuncuları kim? İşte Zeki Ökten’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu film hakkında detaylar!

Kapıcılar Kralı oyuncuları ve konusu: Kapıcılar Kralı nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Kapıcılar Kralı bu akşam Show TV ekranlarında vizyona girecek. En sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alan yapım, komedi türünde izleyicilerle buluşuyor. Sinemaseverler de Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Kapıcılar Kralı vizyon tarihi ne, İstanbul'un hangi semtinde çekildi? İşte detaylar

KAPICILAR KRALI KONUSU

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer.

Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

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Kapıcılar Kralı oyuncuları ve konusu: Kapıcılar Kralı nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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