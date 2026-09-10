Kapıkule’de 10 milyonluk kaçakçılık

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, beyan edilmediği belirlenen 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu bildirildi.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule'de şüpheli bir aracı takibe aldı. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, gümrük idaresine beyan edilmediği tespit edilen serum ve infüzyon setleri bulundu.

Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.