Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule’de 23 gümrükçü tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.4.2025 10:26 Son Güncelleme: 12.4.2025 10:45

Kapıkule’de 23 gümrükçü tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 38 gümrük muhafaza memurundan 23’ü tutuklandı. Gözaltına alınan 38 gümrük memuru işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne adliyesine sevk edilmişti. Duruşma öncesi hazırlanan dosyalarda adliyeye getirildi. Adliyede Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan 38 gümrük memurundan 23’ü tutuklandı. Memurlardan 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15’i serbest bırakıldı.

Ali Can ZERAY
Kapıkule’de 23 gümrükçü tutuklandı

Edirne il jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, istihbarat şube müdürlüğü ve Edirne gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük memurlarının Tükiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmiş ve bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmiş ve Jandarma ekipleri ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucu 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirilmişti. Ayrıca rüşvet verdikleri iddia edilen 288 şüpheli için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapıkule’de 23 gümrükçü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz