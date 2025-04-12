Kapıkule’de 23 gümrükçü tutuklandı

Edirne il jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, istihbarat şube müdürlüğü ve Edirne gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük memurlarının Tükiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmiş ve bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmiş ve Jandarma ekipleri ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucu 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirilmişti. Ayrıca rüşvet verdikleri iddia edilen 288 şüpheli için de yakalama kararı çıkarılmıştı.