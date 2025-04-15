Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule’de 46 bin elektronik sigara yakalandı
Giriş Tarihi: 15.4.2025 11:50 Son Güncelleme: 15.4.2025 12:20

Kapıkule’de 46 bin elektronik sigara yakalandı

Edirne’de Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR’da şüphe üzerine yapılan aramada, 46 bin 761 elektronik sigara ve 16 varil yasaklı kimyasal madde ele geçirildi.

Ali Can ZERAY
Kapıkule’de 46 bin elektronik sigara yakalandı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen TIR şüphe üzerine x-ray taramasına alındı. Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyen şüpheli TIR'da yapılan aramalara detektör köpeklerde katıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın dorse kısmında yoğunluk tespit etti. Yoğunluğun görüldüğü bölümde yapılan aramada, 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilmek üzere el konulurken TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün gözaltındaki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapıkule’de 46 bin elektronik sigara yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz