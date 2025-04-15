Kapıkule’de 46 bin elektronik sigara yakalandı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen TIR şüphe üzerine x-ray taramasına alındı. Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyen şüpheli TIR'da yapılan aramalara detektör köpeklerde katıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın dorse kısmında yoğunluk tespit etti. Yoğunluğun görüldüğü bölümde yapılan aramada, 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilmek üzere el konulurken TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün gözaltındaki işlemleri sürüyor.