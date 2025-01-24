Kapıkule’de operasyon, yangın tüpünün içinden tabanca çıktı

Olayla ilgili 4 şüpheli TIR sürücüsü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekipler hafta içinde Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen 2 ayrı TIR'da şüphe üzerine yaptığı aramada silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

TABANCALARI YANGIN TÜPÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Ekipler ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR'ı şüphe üzerine detaylı arama yapmak için x-ray bölümüne sevk etti. Detöktör köpeklerinde katılımıyla TIR'da yapılan aramada yangın tüpü ve aracın diğer bölümlerinde yoğunluk tespit edildi. Tespit edilen bölümlerde ve yangın tüpünün içinde 24 ruhsatsız tabanca, 379 mermi ele geçirildi. Tabancanın tüpün içine parçalanarak koyulduğu belirtildi. Yakalanan tabancalar ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

21 KİLO ESRARI TIR'IN ALTINA SAKLARKEN YAKALANDI

Ekipler sınır kapısında şüphe üzerine başka bir TIR'da yaptığı aramada ise 21 kilo esrar ele geçirdi. Gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen bir tır sürücüsü fiziki ve teknik takibe alındı. x-ray taraması öncesinde, sürücünün aracın altına gizlediği bir çantayı park halindeki başka bir TIR'a bırakmak isterken yakalandı. Çantada yapılan aramada 21 kilogram esrar ele geçirildi. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.