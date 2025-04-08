Kapıkule’de rüşvet operasyonu: 38 gözaltı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip çalışmasında bazı gümrük muhafaza memurlarının yurda giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıklarını tespit etti. Soruşturma kapsamında, gümrük kapısındaki peronlara gizli kamera yerleştirildi. Jandarma ekipleri kameralardan rüşvet aldıkları tespit edilen 38 gümrük muhafaza memurunun adreslerine, eşzamanlı operasyon gerçekleştirerek gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.