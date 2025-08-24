Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 26 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos 2025 günü Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Bulgar plakalı bir araç, risk analizleri çerçevesinde takibe alındı. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramada araçta gizlenmiş 42 paket halinde daralı ağırlığı 26 kilo 200 gram skunk bulundu. Operasyonda, aracın sürücüsü olan I.S.P. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Zanlı hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı ve adli makamlara sevk edildi.