Kapılarına "bir film geldi" hayalleri gerçek oldu

Eskişehir Valiliği, "Gülümsemeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Türkiye'nin bir çok şehrinden çalışmaya gelen mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarını mutlu etmek için aylar öncesi kolları sıvadı. Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan koordinasyon kurulu, çocukların en büyük hayalini gerçekleştirmek için hummalı bir çalışmaya imza attı.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Çocukların açık havada eğlence ve sinema isteğini geri çevirmeyen koordinasyon kurulu, işçilerin kaldığı Şahintepe Mahallesi'nde açık hava sineması için dev bir ekran kurdu.

TÜM PROTOKOL FİLM İZLEDİ

Patlamış mısırını alan, pamuk şekerini kapan minik çocuklarların sinema heyecanına Eskişehir protokolü de eşlik etti. Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Alay komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve eşleri de çocuklarlarla birlikte çimlere uzanıp film seyretti. Vali Aksoy, çocukların yüzündeki o gülümsemeyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Geceyi organize eden ekip arkadaşlarına teşekkür eden Aksoy, "Anne ve babalar çalışırken çocuklarımız çok sıkılıyordu. Onlar için bir organizasyon yapmayı planladık. En çok neyi görmek istediklerini sorduk. Ortaya bu organizasyon fikri çıktı. Gelecek yıl müzik gösterileri, şiir dinletileri, tiyatro etkinlikleri de yapacağız." dedi.

"ÇOK EĞLENDİK"

İlk defa açık havada sinema seyretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise, "Çok eğlenceli ve güzel bir gün geçirdik. Herkese çok teşekkür ederiz" dediler.