Kapısı açık giden otobüsten düşüp hayatını kaybetmişti: Sanık şoför için karar verildi!

Kayseri Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Y.A. ve avukatlar katıldı. Mahkemede sanık Y.A.'nın savunma dilekçesinde, "Kamera görüntüleri incelendiğinde müteveffa Ş.Ö. dahil bir takım yolcuların otobüse bindiği, yolcu alımı sonrası sanık müvekkilin duraktan ayrılarak hareket ettiği anlaşılacaktır. Hareket etmesinden yaklaşık 20-30 metre sonra yol üzerinde bulunan kasisten geçerken fren yaptığı da aşikardır. Bu anlamda hem dosya kapsamında hem de mütalaada her ne kadar ani fren yapıldığından bahsedilse dahi, kamera görüntüleri incelendiğinde müvekkilin hareket sonrası hızının 15-20 km/saat olduğu yani frenleme öncesi çok düşük hızlarda olduğu anlaşılacaktır. Bu anlamda her ne kadar mütalaada müvekkilin ani fren yapması sonucu müteveffanın dengesini kaybetmek suretiyle düştüğü zikredilse dahi, mezkur kamera görüntülerinde kasisten geçmek için yavaş frenleme yaptığı ve kasisten geçme anında otobüsün sallanması sonucu Ş.Ö.'nün dengesini kaybederek düştüğü anlaşılmaktadır. Öncelikle işbu hususunun mahkemenizce dikkate alınması elzemdir. Her ne kadar mütalaada 'sanığın araç kapısı açık bir şekilde hareket etmek ve trafik işaret levhalarına uymamak suretiyle' ifadesi yer alsa dahi, müvekkilin trafik işaret levhalarına uymamak yönünde herhangi bir eyleminin olmadığı aşikardır" ifadelerine yer verildi.