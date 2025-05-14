Kapısı açık giden otobüsten düşüp hayatını kaybetmişti: Sanık şoför için karar verildi!

KARAR VERİLDİ

Ayrıca savunmada, "Adli Tıp Kurumunca tanzim edilen bilirkişi raporu incelendiğinde, raporun 3. Sayfasında 'kroner lümeni daraltan yüzde 95-98 oranında kalsifik aterom plağı' olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen bu plakların kopması ve kan dolaşıma karışması olağan bir durumdur. Özellikle müteveffanın yaşı dikkate alındığında bahsi geçen plakların kan dolaşımında dolaşması sonucu kişi kalp krizi geçirebilir ya da beynine pıhtı atabilir. Kati ölüm raporu incelendiğinde ise müteveffanın beyin damarlarının tıkanması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği anlaşılacaktır. Zaten kaza olayı ile ölüm olayı arasında yaklaşık 40 günlük bir zaman dilimi vardır. Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde, Ş.Ö.'nün vefat etmesine sebep olan olay ile otobüsten düşmesi sonucu yaralanması arasındaki illiyet bağının kesildiği en azından zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Bu kapsamda hüküm tesis edilirken bu hususlar göz önüne alınmalıdır" denildi.

Mahkeme heyeti sanık Y.A.'ya önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verip, cezada indirime giderek 2 yıl 1 ay hapis cezası almasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



27 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Ş.Ö. (74), koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.