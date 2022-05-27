Kapıyı açmadığı için 6 aylık eşi tarafından öldürüldü

Olay önceki gün gece saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'ta bulunan lüks sitede meydana geldi. 6 ay önce evlendiği eşi Nuh Şayla ile geçimsizlik yaşayan Rojda Şayla (43) 6 ay önce lüks sitenin 14. katta bulunan dairesine yerleşti. Rojda Şayla burada 20 yaşındaki oğlu B.B. ile birlikte yaşamaya başladı. Nuh Şayla olay günü gece saatlerinde Rojda Şayla'nın yaşadığı eve geldi. Rojda Şayla'nın kapıyı açmamasına öfkelenen Nuh Şayla kurşun yağdırdı. Kapıya ateş eden gözü dönmüş koca kapının arkasındaki eşini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı.



İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şayla'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Rojda Şayla'nın daha önceki evliliğinden 20 yaşında bir çocuğu olduğu, 6 ay önce de Nuh Şayla ile evlendiği ortaya çıktı. Rojda Şayla'nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 buçuk aydır eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Cinayet sırasında Rojda Şayla'nın oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu bildirildi. Rojda Şayla'nın eşi Nuh Şayla'nın kendisini rahatsız etmesin nedeniyle polise şikayet ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Öte yandan Rojda Şayla'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Şayla'nın cenazesi memleketi Antalya'ya gönderildi.

