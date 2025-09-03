Kapkaç çetesi çökertildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne tatile gelen yabancı turistlere ATM'den para çekerken yardım etme bahanesiyle yaklaşarak kapkaç yapan 2 şüpheli asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 24 saat içinde yakalandılar Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler; Damlataş ve Kleopatra bölgesi ile Mola Kavşağı ve Yalı Taksi Durağı yanındaki ATM önlerinde turistlere yardım etme bahanesiyle kart şifrelerini öğrenen, daha sonra kredi kartlarını kapkaç yaparak kaçan 1'i çocuk 2 şüpheli olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüphelileri 24 saat içerisinde Atatürk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındılar.

EVLERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE POS CİHAZI ÇIKTI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen suça sürüklenen çocuk M.B. ve Ö.İ.'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda banka ve kredi kartı, 2 adet pos cihazı, yüklü miktarda Türk Lirası, Euro ile Amerikan doları ele geçirildi. Ele geçirilen para ve malzemelere el konulurken ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.B. serbest bırakılırken Ö.İ. 'Kapkaç' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.