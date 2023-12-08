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Giriş Tarihi: 8.12.2023 12:36 Son Güncelleme: 8.12.2023 13:05

Kapkaççı 42 saatlik görüntüyle bulundu

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapkaç yöntemiyle O.D. isimli kadının çantasını çalan şüpheliyi yakalamak titiz bir çalışma yürüttü. 28 farklı güvenlik kamera kaydını saniye saniye 42 saat boyunca izleyen ekipler kapkaççının T.B.(23) olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kapkaççı T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kapkaççı 42 saatlik görüntüyle bulundu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Konak ilçesi Alsancak bölgesinde O.D. adlı bir kadının yürürken arkasından gelen bir şüphelinin omuzundaki çantasını çekip almak suretiyle meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış istikametlerinden elde edilen 28 ayrı güvenlik kamerasını 42 saat izleyen polis, şüphelinin T.B. (23) olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çanta ve içerisindeki malzemeler O.D.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kapkaççı 42 saatlik görüntüyle bulundu
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