Kaplumbağa Terbiyecisi Hikayesi Nedir? Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosunun Hikayesi Ne Anlatıyor ve Neyi İfade Ediyor?

Kaplumbağa terbiyecisi hikayesi nedir konusu, özellikle üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinde Türk İslam sanatının en başından geç Osmanlı sanatına ve oradan da günümüz çağdaş sanatına kadar detaylıca incelenmektedir. İncelenen bu alanlar ise toplumun ulaşabileceği internet gibi alanlar da paylaşılmaktadır. Buna bağlı olarak kaplumbağa terbiyecisi tablosu ne anlatıyor sorusuna kolaylıkla yanıt bulunabiliyor. Dilerseniz, Kaplumbağa Terbiyecisi nin sırtındaki kabuk ne ifade etmektedir, birlikte inceleyelim...

Kaplumbağa Terbiyecisi Hikayesi Nedir?

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eseri hem Osmanlı, hem de Türk resim sanatı tarihinin en mühim ve en değerli eseri olarak bilinmektedir. Tabloda kaplumbağa terbiyecisi olarak gördüğümüz figürün Osman Hamdi Bey'in kendisi olduğu da bilinenler arasındadır. Pek çok eser gibi bu tablonun da yapıldığı tarihten bu yana başından geçen bir takım olaylar mevcuttur. Buna bağlı olarak bu tablo hakkında tek bir hikaye yerine birden fazla hikaye açıklaması bulunuyor. Fakat en bilineni ve en doğru sayılabilecek hikaye şu şekilde özetlenebilir;

1960 senesinde, Mustafa Cezar adındaki Sanat Tarihçisi bir araştırma yapar ve bu araştırmanın sonucunda İstanbul Şişli kentinde mühürlenmiş bir konak içerisinde sanatsal açıdan yüksek değerli eserler olduğunu öğrenir. Bu köşkün sahibi ise Saim Birkök ismindeki ünlü bir iş adamıdır. Mustafa Cezar; askerlik arkadaşının oğlunu evlatlık alan Birkök'ü konağın kapılarını açtırması için iknaya gittiğinde Birkök, evlatlık oğlunu öldürdüğü için hapishanede yatmaktaydı. Birkök konağın kapılarını açtırdı. Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu da bu konaktan 40 eserle birlikte çıkarılarak Resim ve Heykel Müzesi'ne devredildi. 20 sene sonra ise açık artırma ile 1 milyon dolar karşılığında işadamı Erol Aksoy'a satılarak İktisat Bankası'nın koleksiyonuna eklenir. İktisat Bankası 2004 senesinde iflas ettiğinde bu tabloya TMSF tarafından el konuldu ve 1.95 milyon liralık başlangıç ücreti ile ihaleye çıkarıldı. Pera Müzesi ve İstanbul Modern arasında 5 milyon liraya kadar çıkan müzayede vesilesi ile bu tablo ülkemizin en pahalı tablosu olarak ifade edilmiştir.

Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu Hikayesi Ne Anlatıyor?

Sanat Tarihi içerisinde bulunan ve çeşitli uygarlıklar ile toplumların kültür sanat faaliyetlerinin birer ürünü olarak ortaya çıkan sanat eserleri; çeşitli kaygılar ile yapılmıştır. Ayrıca bir mesaj verme güdüsü de barındırabilen bu eserler, içerisinde birer hikaye de barındırabilmektedir. Türk İslam sanatının geç dönem örneklerinden olan ve daha çok Osmanlı'nın çağdaş resim sanatına bir örnek olarak gösterilebilecek olan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da elbette bir hikayesi vardır. Bu tablonun hikayesi kısaca şu şekilde örneklendirilebilir;

Osman Hamdi Bey, yaşamını insanları eğiterek, resimleri ile sanata yakınlaştırmayı dert edinmiştir. Bu sebeple eğitip değiştiremediği insanların varlığı nedeniyle evcilleştirilemeyen kaplumbağalara ilgi duyduğu ifade edilmiştir. İki farklı versiyonu olan Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin ikinci tablosunda Osman Hamdi Bey'in farklı bir detayı gösterdiği belirtilmiştir. İlk eserde konumlanan kaplumbağalar beş, ikinci eserde konumlanan kaplumbağalar ise cam önüne bir su kabu dahil edilerek altıya çıkmıştır. İkinci tabloda dikkat çeken ve pek mühim olan nokta ise "yüreklerin şifası Hz. Muhammed (sav) ile buluşmaktır" yazısı daha net biçimde yazılmıştır. Osman Hamdi Bey, bu sözle yaşamın yoruculuğunu, sahip olduğu bilgi ve birikimini kaplumbağa olarak tasvir ettiği kişiye aktarmayı amaçlamıştır. Pencere içerisinden süzülen ışığın gelecek zamandan gelen bir ışık olduğunu ve yalnızca geleceğe yönelik bir hayat sürmenin mantıklı olduğunu ifade etmiştir.

Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu Neyi İfade Ediyor?

Osman Hamdi Bey; Kaplumbağa Terbiyecisi eserine; Bursa Yeşil Camii ziyaretleri sırasında kaplumbağa terbiyecilerini çizerek başlamış ve eseri kendi atölyesinde tamamlamıştır. Bu tablonun neyi ifade ettiğine dair birden fazla iddia bulunuyor. Birincisi; kendisini Derviş olarak tasvir eden Osman Hamdi Bey, çalışma arkadaşlarını yavaşlıklarından ötürü eleştirerek onları ise kaplumbağa olarak tasvir etmiş ve eğitmeye çalıştığını göstererek resmetmiştir. İkinci iddiaya göre ise; yine kendisini derviş ve kaplumbağa terbiyecisi olarak tasvir eden Osman Hamdi Bey, bu sefer kaplumbağaları halk olarak göstermiştir ve halkı, sırtında ve elinde görünen enstrümanla yani sanatla eğitmeye çalışmaktadır.