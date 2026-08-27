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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Kaplumbağayı ezdi gözaltına alındı

Kaplumbağayı ezdi gözaltına alındı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kaplumbağayı ayağıyla ezerek öldürdüğü görüntüler sanal medyada yayılan Arzu S. (37) gözaltına alındı. Sanal medyada, bir kadının ayağına giydiği bot ile evin içinde, tekme darbeleriyle kaplumbağanın kabuğunu kırarak öldürdüğü görüntüler yayıldı. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Arzu S. polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl öncesine ait olduğu tespit edilirken Arzu S. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kaplumbağayı ezdi gözaltına alındı
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