Kapsam dışılar İZBB Başkanı Tugay’a seslendi: Artık yeter, bu esaret bitsin bizde insanız!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde bu sefer de kapsam dışı krizi patlak verdi. İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile geçtiğimiz aylarda belediye şirketlerinde görev yapan sendikalı 350 işçi 'verim alamıyoruz' gerekçesi ile şirketlerine iade edilip ücretsiz izne çıkarıldı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAYINCA İŞÇİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İşverenle işyerinde örgütlü sendika arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca 23 bin belediye işçisi işçi sokağa döküldü.

CHP GENEL MERKEZİ DEVREYE GİRDİ

Günler süren eylemler sonuç verdi. CHP Genel Merkezinin de devreye girmesi ile birlikte Cemil Tugay geri adım attı. Belediye yönetimi sendikaya işçi alacakları ile ilgili ödeme takvimi açıkladı. Ardından da havuzda bekletilen 350 işçinin yeni yılın ilk haftasından itibaren belediyedeki boş kadrolara yerleştirilmesi öngörüldü.

KAPSAM DIŞILARA KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Tam her şey bitti, eylemler sona erdi derken bu sefer de İZBB'de kapsam dışı krizi patlak verdi. Sendikalı işçilerle birlikte havuzda bekletilen ve hiçbir sendikaya üye olmayan kapsam dışı 120 çalışan, resmen arada kaynadı.

TAMAMINA YAKINI BEYAZ YAKALI

Durum böyle olunca çoğu beyaz yakalı olarak tabir edilen mimar, mühendis ve teknikerden oluşan nitelikli 120 personel, deyim yerindeyse havuzda resmen ölüme mahkum edildi.

7 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ

Şirketlerine iade edildikleri için ücretsiz izne çıkarılan ve 7 aydır maaş alamayan beyaz yakalılar yaşananlara isyan etti.

BİZİ RESMEN ÖLÜME TERK ETTİLER

Üye olmadıkları için belediyede örgütlü sendikanın kendilerine sahip çıkmadığını belirten çalışanlar: "Hiçbir gerekçe göstermeden kadrolu olduğumuz belediye şirketine iade ettiler. Bizi resmen ölüme terk ettiler. Sendika yaptığı eylemlerle kendi üyeleri üzerinde anlaşma sağladı. Görüşmeler sırasında bizim adımız bile anılmadı. Bizi kaderimizle baş başa bıraktılar. 7 aydır hiçbir maaş almadan havuzda bekleyen, sigorta primleri yatmayan arkadaşlarımız var. Diğerleri gibi bizlerin de aileleri çocukları var. İçimizde evi kira olan bankadan çektiği krediyi ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Hiç kimse bize 'Siz 7 aydır ne yiyip içiyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz' diye sormuyor. Resmen bittik, tükendik. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Buradan İZBB Başkanı Cemil Tugay'a seslenmek istiyoruz. Lütfen sesimizi duyup bu insanlık dışı uygulamaya bir son verin." Dedi.

BAŞKAN TUGAY'IN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Başkan Tugay'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda havuzda bekletilen personeli teklif edilen işleri beğenmeyen, çalışmayan, sürekli rapor alan, ikide bir disiplin suçu işleyen insanlar gibi gösterdiğini hatırlatan mağdurlar: "Bu kesinlikle doğru değil. İçimizdeki arkadaşların çoğu bir gün dahi rapor almamış, disiplin suçu işlememiş, hakkında tutanak dahi tutulmamış kişilerden oluşuyor. Açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Başkan bu tür açıklamalarla bizi halkın gözünde itibarsızlaştırıp kamuoyunun desteğini arkasına almak istiyor. Bu ithamları kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu.