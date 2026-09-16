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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Kaptanın cansız bedenine ulaşıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Kaptanın cansız bedenine ulaşıldı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında önceki gün bulunan cesedin, 2 Eylül'de yine Silivri açıklarında ALSU gemisiyle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1. kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğunu açıkladı. Uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti için kayıp yakınlarından alınan kan ve DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda analiz edildiği, cesedin DNA örneğinin Yaşar Kayhan'ın yakınlarıyla uyuştuğu tespit edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kaptanın cansız bedenine ulaşıldı
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