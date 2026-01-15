Kar etkisini sürdürüyor ekipler sahada

Kar etkisini özellikle yurdun iç ve doğu bölgelerinde sürdürüyor. Bitlis'te günlerdir etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan yüksek ateşli 15 aylık Berçemsu Balk, ekiplerin saatler süren zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.