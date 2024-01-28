Türkiye'nin, Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiyle sıcaklıklar düşerken, Meteoroloji İstanbul ve çevre iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği, yağışların kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise Afrika üzerinden yeni bir hava dalgasıyla birlikte sıcaklar birkaç derece yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de pazar gecesinden yarın sabaha kadar İstanbul'da yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar 15 santimetreye ulaştı. Abant Gölü Milli Parkı'nda da kar kalınlığı 25 santimetreye yükselirken, göl yüzeyinin bir kısmı donduBitlis'te kar kalınlığı merkezde 127 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Kara gömülen Doğu Anadolu'da; yağışın dindiği Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli gibi illerde dondurucu soğuk etkili oluyor Erzurum'da önceki gece termometreler -21 dereceyi gösterdi. Nehirler ve derelerin yüzeyleri buz tutarken, çatılarda sarkıtlar oluştu. Erzurum ve Kars'ta karla kaplanan arazilerde yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, yerleşim yerine indi.Meteoroloji'ninyaptığı uyarıların ardındanFatih, Çatalca veSilivri'de kar yağışı başladı.Mega kentin bazıbölgelerinde yağışnedeniyle caddeve sokaklarbeyazabüründü. Çatalca'da iseyoğun kar yağışı nedeniylebazı araçlarınyolda kaldığı öğrenildi.Arnavutköy'de dearaçların üzerinibeyaz örtüile kaplandı.