Kar fırtınası alarmı

Altay kar fırtınası, Ege ve Akdeniz sahilleri hariç, yurdun tamamını etkisi altına aldı. Kar yağışının 3 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yoğun yağış nedeniyle dün birçok ilde okullar tatil edilirken, Trabzon ve Samsun'da okullar bugün de tatil edildi. Kardan yoğun olarak etkilenen Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu- Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarındaki bazı uçak seferleri iptal edildi. Kar kalınlıkları Bitlis kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 70, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 60, Ankara'da 10, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde 15 santimetreye, Amasya'nın yüksek kesimlerinde bir metreye kadar ulaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Tunceli-Erzincan karayolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, otobüste mahsur kalan 27 Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi ve 2 öğretim üyesi, jandarma tarafından kurtarıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, mahsur kalan 143 sürücü ve yolcuyu kurtardı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolu kapanan Beykaya köyünde rahatsızlanan kalp hastası Tahsin Erdönmez (70), ekiplerin yolu 4 saatte açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

ÇIĞ DÜŞTÜ

Van'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan Sualtı Mahallesi yolunu açmaya çalışan Özer Baycan'ın kullandığı kar savurma makinesinin üzerine dün çığ düştü. Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Baycan, iş makinesinden yara almadan kurtuldu.



5 İL İÇİN TURUNCU UYARI

AFAD, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da görülen yerel kuvvetli kar sağanaklarının, bugün etkisini daha da artıracağı, Samsun'da cumartesi sabah, diğer yerlerde ise pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı kar yağışının etkisini artırmasını beklediklerini bildirdi.