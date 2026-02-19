Kar geri döndü

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tahminlerine göre Türkiye genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek. Meteoroloji kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar ile kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı uyardı. İçişleri Bakanlığı 38 ilde 'sarı' kodlu alarm verdi. İstanbul
'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Kentin yüksek noktalarında kar görülürken daha alçak noktalarda ise yağmur etkili oldu. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışının etkili olduğu görüldü. Kar yağışı, zaman zaman Başakşehir ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde görüldü. Ayrıca Beşiktaş
, Şişli
'de de zaman kar yağışı geçişleri yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesi'ne bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi. Hava sıcaklığının 3 ve 5 derece aralığına kadar düştüğü şehirde kar ve yağmur yağışının bugün ve yarın kesileceği belirtildi.